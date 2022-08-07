Оля Цибульская призналась, почему всегда критиковала мужа за попытки устроить ей романтику

Исполнительница Оля Цибульская рассказала, как провела вечер со своим мужем.

В Instagram-stories певица поделилась, что вместе со своим любимым решила перед сном посмотреть мелодраму "Предложение". Но после просмотра фильма Оля задалась вопросом, почему муж не делает ей романтические сюрпризы.

Но, как оказалось, избранник знаменитости пытался порадовать и приятно удивить Олю. Но Цибульская призналась, что она вообще не любит романтические сюрпризы, и все попытки мужа заканчивались критикой со стороны артистки.

Оля Цибульская / Фото: instagram.com/cybulskaya

"После фильма я вынесла мозг своему Мусику в стиле: а где моя романтика? На что мне напомнили, что все попытки зажечь свечи, купить много цветов или устроить не бай Бог без моего контроля сюрприз я всегда хейтила. Я раздупилась. Точно. Сюси-пуси не люблю. Разве в кино", — поделилась Оля.

Напомним, недавно и Эктор Хименес-Браво поделился подробностями своей личной жизни. В частности, повар прокомментировал молодой возраст своей любимой и признался, живут ли они сейчас вместе.

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