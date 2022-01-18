Оля Цибульская раскритиковала известную российскую блогершу из-за рекламы психотропных веществ

Певица не понимает, как такое можно вообще рекламировать.
Украинская певица Оля Цыбульская раскритиковала известную российскую блогершу Викторию Боню.
Исполнительница так поступила из-за рекламы звезды Сети. К слову, Боня советовала своим фанатам употреблять психотропные вещества, чтобы познать себя.
Впрочем, Оля отметила, что это слишком опасно. Блогеры не должны это рекламировать.
"Наткнулась на рекламу блогерши Бони. Которая активно рекламировала какое-то растение. Это очень опасная штука. Особенно, в руках псевдо-экспертов. Тело переживает реальную смерть. С пеной изо рта, конвульсиями и галлюцинациями. Берегите себя от таких вещей и псевдо-экспертов блогеров", – добавила Оля.
Цибульськая добавила, что не нужно играть со смертью. Надо самостоятельно открывать новые возможности, а не с помощью веществ.
"Ищите в себе. Там гораздо больше, чем в галлюциногенах", — добавила Оля.
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