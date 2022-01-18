Оля Цибульская раскритиковала известную российскую блогершу из-за рекламы психотропных веществ

Певица не понимает, как такое можно вообще рекламировать.

Украинская певица Оля Цыбульская раскритиковала известную российскую блогершу Викторию Боню.

Исполнительница так поступила из-за рекламы звезды Сети. К слову, Боня советовала своим фанатам употреблять психотропные вещества, чтобы познать себя.

Впрочем, Оля отметила, что это слишком опасно. Блогеры не должны это рекламировать.

Оля Цибульская раскритиковала Викторию Боню / instagram.com/cybulskaya

"Наткнулась на рекламу блогерши Бони. Которая активно рекламировала какое-то растение. Это очень опасная штука. Особенно, в руках псевдо-экспертов. Тело переживает реальную смерть. С пеной изо рта, конвульсиями и галлюцинациями. Берегите себя от таких вещей и псевдо-экспертов блогеров", – добавила Оля.

Цибульськая добавила, что не нужно играть со смертью. Надо самостоятельно открывать новые возможности, а не с помощью веществ.

"Ищите в себе. Там гораздо больше, чем в галлюциногенах", — добавила Оля.

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