Оля Цибульская раскрыла один из секретов украинского шоу-бизнеса: "Многие артисты мечтали об этом"

Певица Оля Цибульская решила открыть одну из тайн некоторых украинских знаменитостей.

Исполнительница вспомнила, как до войны многие звезды любили создавать вокруг себя информационные поводы и мечтали о том, чтобы к их личной жизни было приковано внимание публики.

В сторис в Instagram Оля вспомнила, как некоторые из ее коллег намеренно рассылали "компромат" на себя журналистам. Однако имен певица все же решила не раскрывать.

"В нашем шоу-бизнесе очень много артистов мечтали об этом, чтобы за ними следили. Чтобы просто с мусорных баков снимали, с кем они сидят в кафе, но это у нас не практиковалось. В начале 2000-х, если вы видели, как кого-то заметили снова с тертым мужчиной, кто завтракает с каким-то олигархом в кафе, это все делалось собственными руками и PR-службы просто рассылали в СМИ эти снимки и эти новости", — рассказала Цибульская.

Оля Цибульская / Фото: instagram.com/cybulskaya

По словам Оли, она никогда не хотела, чтобы ее подробности ее личной жизни были известны широкой аудитории. Именно по этой причине певица долго скрывала своего мужа.

"Я личную жизнь никогда не хотела показывать, никогда на ней не спекулировала. Наверное, если бы не война, вы бы никогда и не увидели, за кем я замужем", — сказала Цибульская.

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