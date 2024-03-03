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Оля Цибульская рассекретила самый большой гонорар и ошеломила суммой, которую тратит на уход за собой

Оля Цибульская рассекретила самый большой гонорар и ошеломила суммой, которую тратит на уход за собой

Оля Цибульская / Фото: instagram.com/cybulskaya

Артистка откровенно рассказала о доходах и расходах на бьюти процедуры.

Украинская певица Оля Цибульская рассекретила, какой самый большой гонорар получала за время своей карьеры и сколько тратит на уходовые процедуры.

Артистка откровенно призналась, что полностью весь заработок не принадлежит ей, ведь средства она делит с командой. Самый большой же гонорар, который удавалось заработать Оле, это было 15 тысяч евро. Правда, выступление знаменитости было на новогоднем корпоративе, который состоялся еще до начала полномасштабной войны.

Оля Цибульская / ©
Оля Цибульская

"У меня всегда все делится между командой. Наверное, самый большой гонорар получила за довоенный новогодний корпоратив, это было 15 тысяч евро", — рассказала певица на шоу "33 вопроса".

Кроме того, Цибульская призналась, что немало средств тратит на бьюти процедуры. По словам певицы, она любит мазаться разными кремами, которых у нее немало, принимать ванну с солью, зажигать свечи. Всего, как призналась певица, на уход за собой она тратит 15 тысяч гривен в месяц.

Оля Цибульская / ©
Оля Цибульская

"На уход за собой я трачу, пожалуй, 15 тысяч", – поделилась артистка.

Напомним, недавно Оля Цибульская показала редкие кадры с мужем и родителями. В частности, они всей семьей посетили важный праздник.

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