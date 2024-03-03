Оля Цибульская рассекретила самый большой гонорар и ошеломила суммой, которую тратит на уход за собой

Украинская певица Оля Цибульская рассекретила, какой самый большой гонорар получала за время своей карьеры и сколько тратит на уходовые процедуры.

Артистка откровенно призналась, что полностью весь заработок не принадлежит ей, ведь средства она делит с командой. Самый большой же гонорар, который удавалось заработать Оле, это было 15 тысяч евро. Правда, выступление знаменитости было на новогоднем корпоративе, который состоялся еще до начала полномасштабной войны.

Оля Цибульская

"У меня всегда все делится между командой. Наверное, самый большой гонорар получила за довоенный новогодний корпоратив, это было 15 тысяч евро", — рассказала певица на шоу "33 вопроса".

Кроме того, Цибульская призналась, что немало средств тратит на бьюти процедуры. По словам певицы, она любит мазаться разными кремами, которых у нее немало, принимать ванну с солью, зажигать свечи. Всего, как призналась певица, на уход за собой она тратит 15 тысяч гривен в месяц.

Оля Цибульская

"На уход за собой я трачу, пожалуй, 15 тысяч", – поделилась артистка.

Напомним, недавно Оля Цибульская показала редкие кадры с мужем и родителями. В частности, они всей семьей посетили важный праздник.

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