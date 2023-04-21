Оля Цибульская рассекретила свой вес и рассказала, сколько килограммов набрала за год

Певица Оля Цибульская уже начала готовиться к летнему отдыху и стала на весы.

В сторис в Instagram артистка поделилась, что через год набрала лишние для себя килограммы и несколько расстроилась из-за этого. Впрочем, все же решила поделиться со своими подписчиками своими параметрами и показала, что сейчас весит 67 килограммов.

"Это пздц. Плюс 10 килограммов за год", — подписала фото на весах Цыбульска.

Оля Цибульская / Фото: instagram.com/cybulskaya

Как призналась Оля, ей было непросто принять тот факт, что за это время она сильно изменилась. Лишний вес певица набрала из-за постоянного стресса и желания, его "заедать".

"Я очень боялась становиться на весы, потому что в моей голове я была, как тогда, когда я похудела в 2019 году — я весила 53-55. Потом я видела, что начала набираться вес, что я заедаю стресс. Мне больны и было больно на себя смотреть на видео", – поделилась Оля.

Оля Цибульская / Фото: instagram.com/cybulskaya

Однако, несмотря ни на что, певица не теряет чувство юмора и умеет пошутить над собой. Поэтому в шутку Оля показала фото с эклером и написала, что уже записалась к диетологу.

Оля Цибульская / Фото: instagram.com/cybulskaya

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