Оля Цибульская рассекретила свой вес и удивила, на сколько кило хочет похудеть

Украинская певица Оля Цибульская рассекретила поклонникам свой вес.

В частности, исполнительница устроила осенний фотосет. Артистка позировала перед камерой в коричневом атласном платье свободного кроя и свитере-сеточке. Под фото знаменитость рассекретила свой вес. Оля Цибульская призналась, что весит 69 килограммов. Однако артистка хочет похудеть. В комментариях в разговоре с подписчиками звезда написала, что ее цель – избавиться от 14 килограммов и весить 55.

"Какой твой осенний вес? Мой 69 кг! Не страшно, когда я полная. Страшно, когда я пуста", — поделилась своими мыслями артистка.

Оля Цибульская / Фото: instagram.com/cybulskaya

Не прошла мимо поста Оли Цибульской танцовщица Илона Гвоздева. Хореограф в комментариях призналась, что сейчас весит 67 кило и чувствует себя вполне счастливой.

Напомним, недавно plus-size модель Мила Кузнецова, у которой 15-й размер груди, рассекретила свой вес. Также знаменитость призналась, как комплексовала из-за пышных форм.

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