Оля Цибульская рассказала, что стало с квартирой родителей в Ирпене, которую обстреляли российсике оккупанти

Певица Оля Цибульская рассказала, что произошло с квартирой ее родителей в Ирпене, которую во время оккупации города разрушили российские войска.

Дом, в котором проживали родные исполнительницы, был обстрелян вражескими снарядами. Сейчас, по словам Оли, там невозможно жить и непонятно, как можно делать ремонт.

"Сначала родители увидели фото в пабликах города, увидели дом и увидели, что там якобы выбито окно. Затем, когда город освободили и все службы нам дали разрешение, что можно зайти в дом, родители вместе с разминировщиками зашли в дом. От квартиры не осталось". ничего, она прострелена насквозь, со всех сторон, танками, упал потолок в нескольких местах. Там жить невозможно. Я не знаю, что там с квартирой делать, потому что она, как палатка, сложилась", — поделилась Цибульськая в интервью "Слава +".

Как и все украинцы, семья певицы очень болезненно переживает потерю жилья, ведь пожить в новой квартире родителям Оли удалось всего два с половиной месяца. Сама исполнительница пока не находит в себе сил даже приехать и посмотреть на разрушенное жилье.

Оля Цибульская с мамой / Фото: instagram.com/cybulskaya

"Я не нашла в себе сил до сих пор туда приехать, потому что мне кажется, что у меня поедет крыша. Я видела видео, видела фото, я вижу родителей каждый раз, когда они вспоминают об этом. Я понимаю, что они могли быть в тот момент в той квартире, потому что мы не знаем, когда именно был этот обстрел такой сильный. Может, мы успели, но там ничего не осталось", — сказала звезда.

Вместе с родителями Оля подала документы о разрушении дома, но пока никакие компенсации не получают, только ежемесячные выплаты, как потерявшим жилье.

"Подались, просто зафиксировали, что дом разрушен, что его больше нет. Выплаты есть, государственная поддержка, там, кажется, две тысячи гривен ежемесячно для людей, потерявших жилье", — поделилась певица.

Ранее вместе со звездами украинского шоу-бизнеса Оля Цибульськая отреагировала на массированную ракетную атаку Украины 16 декабря.

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