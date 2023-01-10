Оля Цибульская разгневалась на украинцев, которые до сих пор слушают российскую музыку: "Когда дойдет?"

Украинская певица Оля Цибульская в гневе обратилась к украинцам, которые даже во время войны в Украине продолжают слушать российскую музыку.

Возмутительной реакцией звезда поделилась в Instagram. Исполнительница показала, что среди трендов в украинских чартах до сих пор можно встретить INSTASAMKA или других артистов из РФ.

"Вот музыкальные топ-чарты, которые я получила вчера. Эти чарты на стримингах формируются от реальных прослушиваний. И пока нам на голову летят ракеты из россии, наш слушатель выбирает местную инстасамку? Вы серьезно?", — разгневалась Оля.

Фото: instagram.com/cybulskaya

Певица напомнила украинцам, что именно из-за россиян сегодня в нашей стране погибают не только взрослые, но и дети.

"Неужели мы живем в параллельных мирах? Она платит налоги с прослушиваний на территории Украины в российскую казну! Потом эти песни падают на голову ракетами! Когда дойдет?", — возмутилась Цибульская.

Фото: instagram.com/cybulskaya

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