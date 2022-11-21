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Оля Цибульская развеселила фанатов редким видео с мужем, которого скрывала 20 лет

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
1466
Время на прочтение
1 мин
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Оля Цибульская развеселила фанатов редким видео с мужем, которого скрывала 20 лет

Фото: скриншот с видео

Певица решила поднять настроение поклонникам.

Украинская исполнительница Оля Цибульская развеселила Сеть забавными кадрами со своим мужем Сергеем.

На своей странице в Instagram певица поделилась видео, на котором с любимым изобразила шутливую ситуацию о женской ревности. Муж звезды поддержал ее инициативу и тоже появился в кадре.

"Когда какая-то к*рва поздоровалась с ним в магазине, а ты до сих пор не можешь забыть", — подписала видео Цибульская.

Поклонники Оли оценили ее чувство юмора, а некоторые даже узнали себя или своих вторых половинок.

  • Ой, не могу! Трижды пересмотрела, ну тютелька в тютельку!
  • Какие вы классные!
  • Вы такая крутая!
  • Это смешно! Хорошо, что сейчас я не такая.

Напомним, что Цибульская почти 20 лет держала в секрете личность своего супруга. Только во время войны Сергей согласился поучаствовать в общей публичной фотосессии и рассказать об их отношениях. Кстати, пользователи в Сети решили, что избранник певицы очень похож на известного актера Хью Джекмана.

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Дата публикации
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