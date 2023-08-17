Оля Цибульская резко ответила Олегу Скрипке, который раскритиковал феминизм и женское воспитание

Украинская певица Оля Цибульская резко обратилась к лидеру группы "Воплі Відоплясова" Олегу Скрипке, который раскритиковал феминизм, и заявил, что женщин нужно воспитывать правильно.

Исполнительницу очень сильно возмутили слова музыканта на YouTube-канале Stand Up Battle, что женщины должны быть покладистыми, угождать мужчине и заботиться о уюте в доме. Также певицу удивило, что Скрипка заявил, что Instagram есть немало невоспитанных девушек.

Цибульская отметила, что женщины рождены не для того, чтобы угождать мужчинам. По словам артистки, взрослый человек должен сам решать, кем хочет быть и чем заниматься. Певица подчеркнула, что неправильное воспитание – это указывать другим, что нужно делать.

Оля Цибульская / Фото: instagram.com/cybulskaya

"Уважаемый Олег Юрьевич! Обращается к вам Ольга Павловна из Instagram. Вы говорили, что именно здесь водятся эти "неправильные женщины, у которых хочется откопать золотое". Так золотое у меня родители заложили с самого детства. Я поняла еще в детстве, что я, как девочка, как женщина, родилась не только для того, чтобы менеджерить дома мужа и ухаживать за ним. Это право взрослого сознательного человека решать, как он хочет жить свою жизнь. Кто-то из нас посвящает себя семье и детям, что очень сложно и очень уважительно, и очень круто. Кто-то решает строить карьеру, кто-то хочет работать в Instagram, а кто-то из девушек прямо сейчас с оружием в руках и меня, и вас защищает на фронте. Плохое воспитание – это не понимать таких простых и столь важных вещей", — возмутилась артистка.

Оля Цибульская резко обратилась к Олегу Скрипке, который заявил, что женщин нужно правильно воспитывать

Также певица подчеркнула, что феминизм – это, в первую очередь, о любви к себе, а не о презрении к мужчинам, как убеждает Олег Скрипка.

"Женщина — не существо для воспитания! Феминизм — это не о презрении к мужчинам! Это о любви к себе и уважении всех, кто понимает, что никакой иерархии по полу быть не может! Нигде!" – подчеркнула артистка.

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