Оля Цибульская с 9-летним сыном уехала из Украины за границу: "Это не бегство"

Украинская певица Оля Цибульская поделилась, что вместе с 9-летним сыном уехала из Украины за границу.

О своем решении исполнительница сообщила в Instagram-stories. Артистка призналась, что не планировала покидать Украину. В частности, у певицы были разные планы, однако она их отменила. После ночи, когда были обстрелы, исполнительница на утро собрала 9-летнего сына Нестора и уехала с ним за границу.

Оля Цибульская уехала за границу / Фото: instagram.com/cybulskaya

Оля Цибульская также подчеркнула, что не убегает из Украины. По словам знаменитости, она приняла сознательное решение, чтобы изменить их с сыном жизнь к лучшему. Исполнительница пока что держит в тайне, в какую страну поехала.

"Я уехала из Украины. Решение принялось в один день. Это не бегство. Это сознательное желание изменить жизнь. Я запланировала дела, записалась к косметологу, легла спать, не спала, потому что громко, и на утро произошло это", — поделилась артистка.

Оля Цибульская уехала за границу / Фото: instagram.com/cybulskaya

Напомним, недавно певица Луна сообщила о переезде из Украины в Испанию. Исполнительница покинула страну с сыновьями и 38-летним мужем-украинцем.

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