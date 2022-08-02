Оля Цибульская с каре и челкой похвасталась новым образом

Оля Цибульская кардинально сменила прическу.

Исполнительница вместе с сыном пошла к парикмахеру и внесла определенные изменения в свой образ. Знаменитость подстригла волосы. Сейчас у певицы есть челка и каре.

Оля Цибульская сменила прическу / Фото: instagram.com/cybulskaya

Но не только Оля Цибульская сменила свой имидж. Ее сын Нестор также отважился на кардинальные перемены. Специалистка подстригла волосы мальчика, а затем покрасила в белый цвет.

Оля Цибульская с сыном / Фото: instagram.com/cybulskaya

Как призналась артистка, Нестору очень нравятся его изменения во внешности. Тем более сын Цибульской давно мечтал перекрасить волосы.

"Мы с Нестором немного сменили имидж. Нестор очень кайфовал. Мечтал давно попробовать покрасить волосы. И мы попробовали", — поделилась артистка.

Сын Оли Цибульской / Фото: instagram.com/cybulskaya

Отметим, Ольга Цибульская, кстати, продолжает экспериментировать с русскоязычными хитами своих коллег. Недавно исполнительница перевела на украинский язык хит певицы Тины Кароль "Скандал".

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