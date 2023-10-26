Оля Цибульская шокировала, как попала в серьезное ДТП и оказалась в больнице: "Чудом осталась жива"

Украинская певица Оля Цибульская поделилась печальным воспоминанием, как попала в серьезное ДТП.

В Instagram-stories знаменитость рассказала, что инцидент произошел, когда она еще была студенткой. Певица приехала домой и решила проехаться за рулем мотороллера, хотя не умела водить. Поездка закончилась ужасно. Цибульская не справилась с управлением и попала в ДТП.

"Будучи студенткой, я приехала как-то в Радивилов домой. Додумалась сесть за руль мотороллера, хотя не умела ездить. Я попала тогда в ДТП, чудом осталась жива", — вспомнила артистка.

Оля Цибульская / Фото: instagram.com/cybulskaya

Певица говорит, что она с серьезными травмами попала в больницу. Артистке даже пришлось накладывать швы, после чего у нее на лице остался шрам. Оля поделилась, что долго не могла принять себя и не смотрела на отражение в зеркале.

"После этой поездки у меня был удар головы, сильная гематома во рту и шрам под носом, который мне зашили, как смогли на тот момент, и с которым я очень долго не могла принять себя. Думала, что моя девичья жизнь закончилась, по крайней мере на сцене. Шрамы, травмы... Я думала, что на этом мое будущее на сцене закончилось. Я не знала, как снова полюбить себя в зеркале", — призналась исполнительница.

Оля Цибульская / Фото: instagram.com/cybulskaya

Напомним, недавно Оля Цибульская поделилась, что пережила депрессию. Во время полномасштабной войны у певицы был сложный эмоциональный период, из-за чего она даже обратилась за помощью к специалисту.

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