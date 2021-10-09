Оля Цибульская случайно обнажила грудь на сцене: "Видно сосок"

Инцидент случился на концерте.

Украинская певица Оля Цибульская вспомнила курьезный момент, как случайно обнажила грудь прямо на концерте.

Так, во время выступления в Южноукраинске у исполнительницы сдвинулся костюм и было видно пикантное место. Артистка вспомнила, что в тот момент она пела романтично-драматическую песню и даже не заметила конфуза.

"Вижу — выходит артист моего балета и начинает дергать меня в районе груди. Не могла понять, что он делает. А он мне говорит: "У тебя видно сосок", — поделилась знаменитость novy.tv.

Оля Цибульская / instagram.com/cybulskaya

Звезда добавила, что, к счастью, ее фанаты этого не заметили.

"Это была эротическая фантазия моего пиар-менеджера. Она всегда хотела, чтобы я на сцене разделась. Хотя из зала ничего не было видно, вся команда посмеялась", — вспомнила Оля.

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