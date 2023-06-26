Оля Цибульская упала с лестницы и серьезно травмировалась: "Было очень больно"

Украинская певица Оля Цибульская поделилась, что на каблуках упала с лестницы и получила серьезную травму.

О неприятном инциденте знаменитость рассказала в Instagram-stories. По словам артистки, она упала с лестницы и травмировала ногу. Подружка Цибульской быстро нашла ей врача, который сделал рентген и рассказал о травме.

"Я просто упала. Упала с лестницы на своих огромных высоких каблуках. Было очень больно. Слава Богу, у меня есть друзья. Мы по дороге позвонили моей подруге. Она нашла мне срочно врача Сергея, который выехал у свой выходной и сделал мне рентген", – поделилась исполнительница.

Оля Цибульская травмировала ногу / Фото: instagram.com/cybulskaya

Певица говорит, что падение прошло без переломов и трещин. Однако у Оли серьезное растяжение связок, поэтому сейчас она носит специальный бандаж.

"Слава Богу, там нет ни одной трещины, ни одного перелома. Но растяжение связок – это больно. Я никогда не знала этого", — рассказала артистка.

Оля Цибульская / Фото: instagram.com/cybulskaya

Напомним, ранее Оля Цибульская делилась, что решилась на смену имиджу. Исполнительница подстриглась и похвасталась новой прической.

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