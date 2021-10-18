Оля Цибульская в купальнике показала, как отдыхает в Турции

Звезда устроила пляжный фотосет.
Украинская певица Оля Цибульская решила поехать на отдых.
Она поехала отправилась в солнечную Турцию. Там артистка уже и успела поплавать в море и сделать новые снимки, которыми она поделилась у своем Instagram. Оля позировала перед камерой в черном купальнике.
Пляжный наряд прекрасно подчеркнул стройную фигуру звезды. Видно, что у знаменитости стройные ножки, аппетитные ягодицы и подтянутый живот.
"78 день августа", — коротко подписала фото исполнительница.
Судя по подписи, звезда не захотела мерзнуть в осеннем Киеве и полетела греться в теплой стране.
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