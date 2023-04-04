Оля Цибульская в забавном видео метко потроллила артистов, поющих "шароварщину"

Певица Оля

Оля Цибульская / Фото: instagram.com/cybulskaya

Цибульская поиронизировала над созданием некоторых украинских песен во время войны.

Артистка сняла забавное видео, в котором потроллила артистов, которые во время войны начали петь "шароварщину" и "байрактарщину". В ролике в Instagram Цибульская представила, как создаются подобные псевдопатриотические хиты.

В своей пародии певица вспомнила, какие клише чаще используют в таких песнях артисты, это и калина, и вышиванка, и "Байрактары" на фоне неба. А еще обязательно, что таким хитом исполнитель мог показать, как сильно он любит Украину.

"А может что-то типа "Ой, на леопардах наши казаки, в небе байрактары, словно птицы. Воробчик клюет калину, он как и я любит Украину". Гениально! Все готово. Завтра пишем под это минусовку, а теперь можно на обед! Кто что будет на обед? О, я бы съела борщик с салом. Точно! А как же мы писали песню об Украине и забыли о сале?", — посмеялась Цибульская.

В подписи к видео Цибульская написала, что ей очень жаль, что украинский шоу-бизнес становится украинским именно ценой.

"Счастье видеть как украинский шоу-бизнес наконец-то стал украинским. Жаль, что такой ценой. Слушайте своих и свое. Украинская музыка была всегда. Модная, стильная, разножанровая", — написала Оля.

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