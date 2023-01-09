Оля Цибульская в забавном видео поделилась лайфхаком, как похудеть после новогодних праздников

Артистка дала совет подписчикам.
Украинская певица Оля Цибульская поделилась с поклонниками лайфхаком по похудению после новогодних праздников.
Исполнительница записала для своего Instagram забавное видео, на котором посоветовала пешие прогулки для того, чтобы избавиться от лишнего веса. Впрочем, у рекомендации певицы появился маленький нюанс.
"Чтобы сжечь калории, которые мы нажрали на праздники, достаточно пойти на долгую пешую прогулку... в Норвегию", — пошутила на видео Цибульская.
В подписи к ролику Оля предложила фанам угадать, сколько она весит. Но, по мнению поклонников, не имеет смысла, каков вес у человека, когда есть такое чувство юмора.
- Обожаю ваш юмор!
- Вес не имеет значения, когда такая харизма!
- Красавица в любом весе!
Ранее Оля Цибульская показала поклонникам веселую фотосессию во время беременности и архивные фото сына.
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