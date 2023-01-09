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Оля Цибульская в забавном видео поделилась лайфхаком, как похудеть после новогодних праздников

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
821
Время на прочтение
1 мин
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Оля Цибульская в забавном видео поделилась лайфхаком, как похудеть после новогодних праздников

Оля Цыбульская / Фото: instagram.com/cybulskaya

Артистка дала совет подписчикам.

Украинская певица Оля Цибульская поделилась с поклонниками лайфхаком по похудению после новогодних праздников.

Исполнительница записала для своего Instagram забавное видео, на котором посоветовала пешие прогулки для того, чтобы избавиться от лишнего веса. Впрочем, у рекомендации певицы появился маленький нюанс.

"Чтобы сжечь калории, которые мы нажрали на праздники, достаточно пойти на долгую пешую прогулку... в Норвегию", — пошутила на видео Цибульская.

В подписи к ролику Оля предложила фанам угадать, сколько она весит. Но, по мнению поклонников, не имеет смысла, каков вес у человека, когда есть такое чувство юмора.

  • Обожаю ваш юмор!
  • Вес не имеет значения, когда такая харизма!
  • Красавица в любом весе!

Ранее Оля Цибульская показала поклонникам веселую фотосессию во время беременности и архивные фото сына.

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Дата публикации
Просмотры
821
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