Оля Цибульская восхитила фото с мужем и удивила, как они с годами изменились

Украинская певица Оля Цибульская восхитила фото с мужем Сергеем и удивила, как они с годами изменились.

Исполнительница не из тех, кто делится подробностями личной жизни. Более того, даже первое фото с мужем артистка показала в 2022 году. Сейчас время от времени Сергея можно заметить в фотоблоге звезды. На этот раз Оля Цибульская поделилась фото с мужем по особому случаю.

Певица приобщилась к тренду в Сети, целью которого является показать архивное и свежее фото и продемонстрировать изменения. Поэтому исполнительница опубликовала снимок, на котором они с Сергеем позируют с их сыном Нестором, где мальчик совсем маленький.

Оля Цибульская с мужем и сыном / Фото: instagram.com/cybulskaya

Другой кадр был сделан недавно. Конечно, больше всего изменился Нестор, который повзрослел. Также фанаты отметили, что Сергея стало просто не узнать. Как написали пользователи, возлюбленный Цибульской возмужал. Тем временем Оля Цибульская, по словам фанатов, с годами почти не изменилась.

"Тренд, так тренд! Изменились? Что-то — да, а что-то — нет. Пусть так будет всегда", — подписала снимки артистка.

Оля Цибульская с мужем и сыном / Фото: instagram.com/cybulskaya

Напомним, недавно сыну Оли Цибульской исполнилось 10 лет. По случаю праздника певица публично обратилась к Нестору и поздравила его с юбилеем.

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