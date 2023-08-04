Оля Цибульская восхитила фотографией из семейного путешествия со своим подросшим сыном

Украинская певица Оля Цибульская показала, как подрос ее восьмилетний сын Нестор.

Звездная мамочка вместе с мальчиком отправилась в семейное путешествие в Ужгород. Кадром вместе с сыном на фоне города певица поделилась на своей странице в Instagram. На фото Оля позировала, обняв сына, а он держался руками за маму.

В публикации певица также поделилась своими детскими воспоминаниями о поездках в Одессу с братом и родителями, до сих пор греющими ей душу. Звезда надеется, что и ее сын так будет беречь в памяти счастливые мгновения, проведенные вместе.

"Я помню свою детскую Одессу с родителями. Платье, которое одевала мне мама на прогулку. Панамку, которая прятала от солнца. Медузу, которую показывал папа на берегу, потому что ее выбросило волнами из воды. Значки, которые мы покупали с братом для домашней коллекции. Я до сих пор закрываю глаза и меня греет это семейное путешествие. Потому что это место, где я маленькая, а родители молодые. Надеюсь сегодня, Нестор тоже положил Ужгород себе в сердечко. Здесь мы молодые, а он маленький", — написала Цибульская.

Оля Цибульская с сыном / Фото: instagram.com/cybulskaya

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