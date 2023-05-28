Оля Цибульская восхитила редким кадром с мужем и сыном, с которыми развлекалась на яхте

Артистка поздравила с Днем Киева.
Украинская певица Оля Цибульская порадовала поклонников семейным контентом.
В Instagram-stories знаменитость опубликовала редкое фото, на котором показала своего мужа. В частности, певица очень редко демонстрирует возлюбленного Сергея в фотоблоге, ведь он не хочет быть публичным.
Также на снимке Оля показала своего заметно подросшего сына Нестора. В таком составе семья развлекалась на яхте во время прогулки по Днепру.
Кстати, не забыла Цибульская о Дне Киева. Исполнительница написала, за что любит столицу Украины.
"С днем рождения, Киев! Город, где встретила себя. Где падала и поднималась. Где люблю и любима. Где стала мамой и собой! Где кипит работа, жизнь. Где сбываются и разбиваются мечты. Здесь я и в блэкаут, в темные времена и под майским цветом. Люблю! Спасибо за этот праздник нашей ПВО", — отметила Оля.
Напомним, в День Киева семейным фото поделился и продюсер Потап. Знаменитость показала романтический снимок с женой Настей Каменских и рассекретил их любимый уголок столицы.
Читайте также:
- Ночная атака на Киев дронами: Тарабарова прикрывала собой детей, а сын Саливанчук в больнице
- Жена Тищенко рассказала, как преодолела третью стадию целлюлита и показала себя до и после похудения на 17 кг
- Актриса дубляжа резко ответила Эсхакзай, которая раскритиковала ее пародию на Лободу: "Кто предал раз, тот предаст второй раз"
- Александр Пономарев и Дзидзьо очаровали дуэтом а капелла прямо в автобусе