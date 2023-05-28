Оля Цибульская восхитила редким кадром с мужем и сыном, с которыми развлекалась на яхте

Украинская певица Оля Цибульская порадовала поклонников семейным контентом.

В Instagram-stories знаменитость опубликовала редкое фото, на котором показала своего мужа. В частности, певица очень редко демонстрирует возлюбленного Сергея в фотоблоге, ведь он не хочет быть публичным.

Также на снимке Оля показала своего заметно подросшего сына Нестора. В таком составе семья развлекалась на яхте во время прогулки по Днепру.

Оля Цибульская с мужем и сыном / Фото: instagram.com/cybulskaya

Кстати, не забыла Цибульская о Дне Киева. Исполнительница написала, за что любит столицу Украины.

"С днем рождения, Киев! Город, где встретила себя. Где падала и поднималась. Где люблю и любима. Где стала мамой и собой! Где кипит работа, жизнь. Где сбываются и разбиваются мечты. Здесь я и в блэкаут, в темные времена и под майским цветом. Люблю! Спасибо за этот праздник нашей ПВО", — отметила Оля.

Напомним, в День Киева семейным фото поделился и продюсер Потап. Знаменитость показала романтический снимок с женой Настей Каменских и рассекретил их любимый уголок столицы.

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