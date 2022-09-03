Оля Цибульская впервые призналась, что из-за войны тяжело заболела

С начала полномасштабной войны украинцы переживают стресс, особенно в первые месяцы.

Не исключением стала и украинская певица Оля Цыбульская, родители которой жили в оккупированном Ирпене. Она призналась, что из-за нервов очень плохо чувствовала себя. Более месяца звезде капали капельницы и делали уколы, которые вызывали у Оли только боль.

Оля Цибульская / Фото: instagram.com/cybulskaya

Сейчас знаменитость чувствует себя гораздо лучше. Впрочем, врачи так и не смогли поставить певице точный диагноз, поэтому Цибульская не знает, что именно с ней происходило.

Однако знаменитость после пережитого поняла, что должна беречь себя.

"Когда я это пережила, я поняла, что не имею права так себя доводить. Я хочу, чтобы будущее было не только у наших детей, внуков и правнуков. Эта война проходит ценой нашей молодости, нашего счастья, и я хочу пожить... В новой Украине, которая победила. Я хочу быть в адеквате, а не когда все будут праздновать победу, капать себе валерьянку. Поэтому я взяла себя в руки, и в нынешнем состоянии я могу быть полезнее", — рассказала Оля в интервью Алине Доротюк.

Оля Цибульская / Фото: instagram.com/cybulskaya

Напомним, недавно Оля Цибульская вспомнила, как в свое время дружила с путинистом Филиппом Киркоровым. Исполнительнице обидно, что она тогда не "рассмотрела этот кусок дерьма возле себя".

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