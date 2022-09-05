Оля Цибульская впервые за 20 лет брака показала мужа-красавца: его сравнили с Хью Джекманом

Певица Оля Цибульская скрывала своего мужа Сергея от посторонних глаз почти 20 лет, однако недавно наконец-то поделилась кадрами с любимым.

Для поклонников исполнительницы это событие стало настоящей неожиданностью, поэтому фотографии супругов быстро распространились в Сети. Так, неожиданно, в Сергее узнали звезду кино – Хью Джекмана.

Оля Цибульская с мужем/Хью Джекман с женой

В комментариях поклонники Цибульской сразу же написали, что ее муж настоящий красавец, к тому же еще и украинская копия австралийского актера.

Сергей напомнил фанам звезду "Людей Х"

Ваш муж похож на Хью Джекмана!

Россомаха, это ты?

Мне одной кажется, что он похож на Россомаху?

Все это время мы думали на Дзидзьо, а это был Хью Джекман?!

В Сергее опознали австралийского актера

К тому же некоторые комментаторы заметили черты лица, похожие и у Оли с ее избранником. Поклонники заверили певицу, что это хороший знак, ведь пары с похожей внешностью обязательно имеют счастливый и долгий брак.

Напомним, что в своем первом интервью муж Оли Цибульской рассказал, как относится к тому, что его жене приписывали множество романов с известными мужчинами.

Читайте также: