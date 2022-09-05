Оля Цибульская впервые за 20 лет брака показала мужа-красавца: его сравнили с Хью Джекманом

Фаны певицы Оли Цибульской сравнили ее мужа со звездой "Людей Х".
Певица Оля Цибульская скрывала своего мужа Сергея от посторонних глаз почти 20 лет, однако недавно наконец-то поделилась кадрами с любимым.
Для поклонников исполнительницы это событие стало настоящей неожиданностью, поэтому фотографии супругов быстро распространились в Сети. Так, неожиданно, в Сергее узнали звезду кино – Хью Джекмана.
В комментариях поклонники Цибульской сразу же написали, что ее муж настоящий красавец, к тому же еще и украинская копия австралийского актера.
- Ваш муж похож на Хью Джекмана!
- Россомаха, это ты?
- Мне одной кажется, что он похож на Россомаху?
- Все это время мы думали на Дзидзьо, а это был Хью Джекман?!
К тому же некоторые комментаторы заметили черты лица, похожие и у Оли с ее избранником. Поклонники заверили певицу, что это хороший знак, ведь пары с похожей внешностью обязательно имеют счастливый и долгий брак.
Напомним, что в своем первом интервью муж Оли Цибульской рассказал, как относится к тому, что его жене приписывали множество романов с известными мужчинами.
Читайте также: