Оля Цибульская вспомнила дружбу с путинистом Киркоровым: "Он такой пид*рас"

Дружба украинской исполнительницы Оли Цибульской и ярого поклонника Путина Филиппа Киркорова была давно, но длилась недолго.

Они познакомились в далеком 2007 году, когда артистка выиграла в одном талант-шоу. Тогда исполнитель поддерживал Цибульскую, давал профессиональные советы и помогал развиваться в России. Впрочем, Оля поняла, что хочет продвигать свое творчество в Украине, поэтому отказалась от сотрудничества с Киркоровым. На этом их дружба закончилась.

"В 2007 году мы поехали в большой тур по Украине. Мы были в Крыму, мы объездили очень много городов. Филипп нас брал к себе в команду. Он рассказывал какие-то инсайды, как работать на сцене, где слушать монитор и другие профессиональные штуки. Мы готовились к записи песен. Потом я сказала, что я не могу, я возвращаюсь в Украину. Распался наш дуэт", — рассказала Оля в интервью Алине Доротюк.

Оля Цибульская / Фото: instagram.com/cybulskaya

После этого Оля и Филипп не общались. Исполнитель мог ей иногда написать, чтобы поздравить с каким-нибудь праздником. Но, когда началась полномасштабная война, артистка была шокирована поведением Киркорова. Она не понимает, почему он поддержал оккупантов, тогда как украинцы надеялись, что певец будет рассказывать правду. Оля сожалеет, что когда-то с ним дружила.

"Я для себя на примере Филиппа поняла, почему артистов когда-то не хоронили с нормальными людьми на одном кладбище. Потому что, видимо, у артистов есть эта дл**ская продажная... даже не душа, я не знаю, как это назвать. Для меня, как для человека, который неоднократно с ним в жизни пересекался, и в работе, и в каких-то частных разговорах, всегда было загадкой, почему он скрывает, что он гей, но не скрывает, что он такой пид*рас", — отметила певица.

Филипп Киркоров

Звезда убеждена, что путинист знает, что происходит. Киркоров вместо правды выбрал деньги.

"Я уверена, что Филипп знает, как все происходит на самом деле... Я даже не хочу поднимать это все болото. Я не рассчитывала, что он пойдет спасать. Я думала, что у него с головой нет проблем. У меня было до определенного момента какое-то представление, что какая-то частица адекватности в этой голове с перьями есть, но ее там нет... Мне стыдно за то, что в моей жизни было общение с Филиппом. ", – эмоционально сказала Оля.

Напомним, недавно мужч украинской певицы Оли Цибульской наконец-то вышел из тени и рассказал немного о себе. Он признался, чем занимается и как реагирует на слухи о романе Оли с Дзидзьо.

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