Оля Цибульская вспомнила, как ее обидел один музыкант: "Сказал, что я никто"

Оля Цибульская вспомнила, как ее обидел один музыкант: "Сказал, что я никто"

Звезда тогда только начинала свою творческую карьеру.

Украинская певица Оля Цибульская вспомнила, как ее когда-то очень обидел один музыкант.

Это было тогда, когда артистка только начинала свою творческую карьеру. Оля дружила с музыкантом, по имени Дмитрий. Впрочем, однажды он позвонил ей в состоянии алкогольного опьянения и наговорил очень многое неприятного. В частности, сказал, что Оля не станет певицей.

Оля Цибульская / instagram.com/cybulskaya

"Однажды он позвонил пьяным и наговорил много гадостей. Сказал, что я никто. Как будто бы все о сцене я себе просто придумала. И у меня ничего не получится. Никогда", — поделилась Цибульская.

Исполнительницу очень обидели его слова, ведь она считала мужчину гениальным музыкантом. Впрочем, свою творческую карьеру Оля продолжила развивать.

Оля Цибульская / instagram.com/cybulskaya

Через некоторое время певица встретилась с музыкантом на одном престижном мероприятии. Он пытался извиниться перед Олей, впрочем, звезда не захотела иметь с ним ничего общего.

"Он подошел и попытался извиниться. Сказал, что это был алкоголь. Я грубо ответила и объяснила, что для меня он давно никто. С говнюками надо прощаться, даже если больно", — добавила Оля.

Оля Цибульская / instagram.com/cybulskaya

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