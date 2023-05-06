Оля Цибульская вспомнила, как очутилась под капельницей: "Не позволяла себе делать выходной"

Артистка рассказала, как учится ценить себя и свое здоровье.

Украинская певица Оля Цибульская вспомнила непростой момент из жизни год назад.

В сторис в Instgaram исполнительница поделилась архивными кадрами, на которых показала себя усталой и обессиленной. Как рассказала Оля, раньше она буквально запрещала себе отдыхать.

"Раньше я не позволяла себе делать выходной. Это не о субботе/воскресенье. Это о разрешении себе остановиться", — поделилась Цибульская.

Оля Цибульская / Фото: instagram.com/cybulskaya

Певица из-за своей загруженности на работе даже попала под капельницу. Более того, сейчас Оля корит себя за то, что даже тогда записывала видео в соцсети и пыталась что-то делать.

"Вот одна из максимальных точек дибилизма. Даже под капельницей, после сильнодействующих обезболивающих, после которых я не могла ходить, я снимала сторож! Потому что если я остановлюсь, все рухнет", — рассказала Оля.

Оля Цибульская / Фото: instagram.com/cybulskaya

На фото, которым поделилась Оля, у нее было разбухшее лицо и очень уставшие глаза.

"Никакого баланса между отдыхом и работой не было. И часто я доводила себя темпом до такого состояния, что сил что-то создать просто не оставалось. В кадре сияющая Оля. За кадром — разбитая Оля, которая нужна только родным", — рассказала Цибульская.

Оля Цибульская / Фото: instagram.com/cybulskaya

После такого непростого состояния певица решила находить золотую середину между работой и отдыхом. Сейчас, как поделилась Оля, она пытается ставить себя во главу угла и свое состояние.

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