Оля Цибульская вспомнила забавный образ во время беременности и показала, на кого больше похож ее сын

Певица Оля Цибульская в день рождения сына Нестора вспомнила времена, когда мальчик был совсем маленьким и показал себя беременной.

Нестору 6 января исполнилось восемь лет. В сторис в Instagram Цибульская призналась, что до сих пор ошеломлена тем, как быстро промелькнуло это время.

"Личное Рождество — день рождения у Нестора. Нестору восемь лет! Восемь! Я мало это осознаю. Нет, до меня смеялось, что я мама, критики. Но сложно представить, что так быстро пролетело время. Дети — лучший календарик и самый счастливый", – поделилась Оля.

Фото: instagram.com/cybulskaya

Певица поделилась забавной фотографией, на которой она беременна позирует в костюме Чарли Чаплина. Оля вспомнила, как за несколько дней до родов успела даже провести корпоратив.

"Беременная, я себе казалась очень маленькой. И за пять дней до родов провела новогодний корпоратив", — рассказала Цибульская.

Фото: instagram.com/cybulskaya

Далее певица поделилась архивными фото с маленьким Нестором и своим мужем, а также поинтересовалась у поклонников, на кого из их семьи больше похож мальчик.

Фото: instagram.com/cybulskaya

Фото: instagram.com/cybulskaya

"Все думали, что Нестор похож на Мусика. Ну, почти все. Но на самом деле... Вы же сами видите и понимаете... Нестор это моя копия", — написала Оля.

Фото: instagram.com/cybulskaya

Фото: instagram.com/cybulskaya

Исполнительница добавила фото сына еще со своими родителями. Впрочем, поклонники отдали большинство голосов в опросе за то, что Нестор все-таки больше похож на звездную маму.

Фото: instagram.com/cybulskaya

Фото: instagram.com/cybulskaya

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