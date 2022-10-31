Оля Цибульская задала поклонникам сложный вопрос и намекнула на перемены в жизни

Исполнительница Оля Цибульская решила пообщаться с фанами на важные темы и задать им вопрос, уже изменивший ее жизнь.

В своем Instagram певица подняла философские темы и призналась, что недавно переосмыслила многое в своей жизни. На такие мысли Оли подтолкнул ее знакомый.

Так, исполнительница предложила поклонникам подумать, чтобы они выбрали в своей жизни — счастье или комфорт. Сама Цибульская заявила, что уже определилась и намекнула на перемены в своей жизни.

"Один знакомый спросил меня: "Ты хочешь быть в полном комфорте или быть счастливой?". Я сказала, счастливой. Я готова рискнуть и сменить дом с газом, светом, теплом на вечер при свечах. Я готова изменить город, в котором постоянно жила, на новый, в котором я могу продолжать искать себя. Я готова попрощаться с отношениями, которые казались мне идеальными, но не давали мне того, что нужно. Я готова рискнуть и сменить комфорт на счастье", — поделилась Оля.

Многие комментаторы поддержали мнение певицы и написали о том, что тоже предпочли бы счастливую жизнь. Впрочем, нашлись и те, кто хочет получить оба варианта в одном.

Читайте также: