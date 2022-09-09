Оля Цибульская запремьерила жизнеутверждающий трек: "С этой песней я чувствую, что воскресла"

Певица Оля Цибульская впервые спела в дуэте с саундпродюсером, а теперь и исполнителем CHILIBI.

Украинские звезды продолжают создавать мощные музыкальные композиции для повышения настроения и боевого духа народа. Так новым зажигательным треком поделилась Оля Цибульская. Певица спела песню "Сьогодні" вместе с CHILIBI.

Премьера композиции прошла на YouTube-канале исполнительницы.

Цибульская сама написала текст к песне и призналась, что для нее она имеет особое значение, ведь придает уверенности в завтрашнем дне.

"С этой песней я чувствую, что воскресла. Несмотря на ад, несущий война, жизнь непрерывно и ежеминутно продолжается. Украина стала центром земли. Как кровоточащее и плачущее сердце. Пока. И это сердце бьется в каждом из нас. Здесь и сейчас", — сказала певица.

Для CHILIBI трек "Сьогодні" стал первой работой в качестве певца. До этого исполнитель сотрудничал с Дмитрием Монатиком как саундпродюсер.

Новый дуэт пришелся по душе фанам Цибульской, поэтому теперь от исполнителей ожидают больше совместных работ.

Бомбезно вместе звучите! Коснулись души – и стало теплее!

Вы молодцы, очень хорошая песня!

Текст и музыка просто вау!

Напомним, премьера новой песни состоялась и у певицы Оли Поляковой – исполнительница поразила чувственным исполнением украиноязычной композиции.

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