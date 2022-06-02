Оля Цибульская запускает пикантное шоу 16+ с красавчиками-военными

Украинская певица Оля Цибульская придумала оригинальный способ как поднять настроение взрослым украинцам в это непростое время.

Так, Оля Цибульская запустила первый откровенный телепроект для украинцев.

В рамках шоу певица озвучивает воинам то, о чем постоянно думает целая страна, ищет им пары среди своей аудитории и поднимает дух острым юмором.

Цибульская не скрывает, что отказывается от предложений выступления за границей в военное время. Цибульская убеждена, что больше пользы принесет на Родине: активно гастролирует с благотворительными концертами и начинает социальные инициативы, например поиск работы для переселенцев.

Фото: instagram.com/cybulskaya

И хотя Оля продолжает вести телепроекты на двух национальных каналах, недавно она нашла новое правильное применение для своих навыков телеведущей.

Авторский проект "Чекаю. Цьом. Нашим героям на ніч" — это первый телепроект не только о, но и для украинских военных и откровенный вечерний разговор Оли-подруги со своей аудиторией. Вместе они обсуждают ребят, смотрят новые ТикТоки и отпускают шутки с перчинкой. Впрочем, в новом проекте Цибульской, смех, пусть и сквозь слезы, — национальное оружие для поднятия духа. А вся любовь и восхищение адресованы воинам, которые днем и ночью защищают Украину, которых дома с победой ждут миллионы. Среди них не только мужчины, но и девушки – подчеркивает Цибульская.

Первый выпуск длится чуть больше 10 минут, и это тоже не просто так.

"У наших героев очень малые перерывы между спасением мира. Я хотела сделать что-то настоящее, живое и честное, чтобы каждый из них, засыпая, пусть даже на несколько часов, знал, какие же они крутые и как сильно их ждут дома" — комментирует певица.

Фото: instagram.com/cybulskaya

Отдельное внимание Оля уделила и женщинам-военным:

"Есть кошечки, которые лупят россиян на передовой и спасают миллионы украинцев. Спасибо вам до неба. А мы с вами остались дома, чтобы ребята чувствовали, что у них есть дом. Где есть красота и любовь" — добавила Цибульская.

Премьера шоу Оли Цибульской "Чекаю. Цьом. Нашим героям на ніч" состоится 2 июня в национальном онлайн-кинотеатре SWEET. ТВ.

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