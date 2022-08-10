Оля Цибульская засветила своего мужа, когда была с ним на свидании

Украинская певица Оля Цибульская показала, как проводит время с мужем.
Исполнительница Оля Цибульская похвасталась проведенным романтическим вечером с любимым.
Певица вместе с мужем решили насладиться компанией друг друга. Поэтому супруги оставили сына – Нестора – у бабушки и дедушки, а сами пошли гулять по Киеву. Влюбленным даже не помешал дождь.
Об этом Оля сообщила в Instagram-stories, а также немного засветила своего мужа. Правда, со спины. Цибульская не показывает лицо избранника, ведь он не хочет быть публичным.
"Мы приехали в столицу. Идет дождь. Нестор с бабушкой и дедушкой, а меня муж пригласил на свидание. И мы под дождем ходим пешком. Я так счастлива", — поделилась Оля.
Впоследствии они с мужем все же решили зайти в ресторан. Оля даже показала, какой ужин себе заказала.
Кстати, недавно Цибульская жаловалась мужу, что он не устраивает ей романтические сюрпризы. Так что вполне возможно, что любимый исполнитель решил исправить свою ошибку.
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