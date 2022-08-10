Оля Цибульская засветила своего мужа, когда была с ним на свидании

Исполнительница Оля Цибульская похвасталась проведенным романтическим вечером с любимым.

Певица вместе с мужем решили насладиться компанией друг друга. Поэтому супруги оставили сына – Нестора – у бабушки и дедушки, а сами пошли гулять по Киеву. Влюбленным даже не помешал дождь.

Об этом Оля сообщила в Instagram-stories, а также немного засветила своего мужа. Правда, со спины. Цибульская не показывает лицо избранника, ведь он не хочет быть публичным.

Оля Цибульская с мужем / Фото: instagram.com/cybulskaya

"Мы приехали в столицу. Идет дождь. Нестор с бабушкой и дедушкой, а меня муж пригласил на свидание. И мы под дождем ходим пешком. Я так счастлива", — поделилась Оля.

Впоследствии они с мужем все же решили зайти в ресторан. Оля даже показала, какой ужин себе заказала.

Оля Цибульская на свидании / Фото: instagram.com/cybulskaya

Кстати, недавно Цибульская жаловалась мужу, что он не устраивает ей романтические сюрпризы. Так что вполне возможно, что любимый исполнитель решил исправить свою ошибку.

Читайте также: