Оля Цыбульская честно рассказала об отношениях с родителями своего мужа

Украинская певица Оля Цыбульская поделилась подробностями отношений со своими свекрами.

Так, 38-летняя артистка в программе "Чат Дівчат" призналась, что еще вначале отношений с мужем выстроила с его родителями здоровое общение, построенное на уважении друг к другу. В частности, Цыбульская со свекровью договорились, что у каждой есть личное пространство, границы которого нельзя пересекать:

"Я с уважением отношусь к родителям своего мужа. Я не пытаюсь лезть в очень сильную коммуникацию, созваниваться или делиться какими-то мелочами. И они так же. Есть чувство уважения личной территории, и мне в какой-то момент хватило мудрости построить эти границы", - прокомментировала артистка.

Оля Цыбульская с мужем. Фото: скриншот с видео

Кроме того, Оля считает, что необходимо разграничивать отношения мамы с ее мужем и их личными:

"Я не пытаюсь забрать у мамы сына, потому что у меня есть Нестор (сын Цыбульской – прим. ред.) и я понимаю, что потом какая-то к*рва будет лезть к моему самому красивому. То есть есть отдельно отношения "мама – сын" и есть отдельно жена и муж. Ни на мою территорию никто не заходит, ни я не лезу туда", - добавила знаменитость.

Напомним, недавно Оля Цыбульская ошеломила своим перевоплощением и показалась до и после макияжа.

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