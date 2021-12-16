Оля Цыбульская обратилась к украинцам, которые смотрят много порно

Оля Цыбульская обратилась к украинцам, которые смотрят много порно

Артистка натолкнулась на статистику известного порносайта.

Украинская певица Оля Цыбульская обратилась к своим поклонникам по поводу порно.

Так, знаменитость наткнулась на статистику платформы PornHub за 2021 год. Согласно ей, Украина на 14-м месте среди стран, где чаще всего смотрят интимные видео.

"Украинцы – выносливый народ. Время посещения минимум девять минут, что является одним из максимальных показателей. Слушайте, может, стоит объединиться всем, кто смотрит порно. Ну всем нам. И любить друг друга, а не т**хать друг другу мозг", – поделилась звезда.

Оля Цыбульская / instagram.com/cybulskaya

Исполнительница отметила, что по статистике, 90% людей, смотрящих порно – в отношениях. Она добавила, что заниматься любовью друг с другом круче, "чем с экраном".

Кроме того, артистка поинтересовалась у поклонников, часто ли они посещают сайты для взрослых. 90% ответили "нет".

Оля Цыбульская / instagram.com/cybulskaya

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