Категория
Гламур
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Оля Цыбульская ошеломила своим видом до и после макияжа

Оля Цыбульская ошеломила своим видом до и после макияжа

Оля Цыбульская / Фото: instagram.com/cybulskaya

Артистка продемонстрировала естественную красоту.

Украинская певица Оля Цыбульская часто откровенна со своими поклонниками. А на этот раз исполнительница показала фанам, как она выглядит без макияжа.

На странице в Instagram звезда разместила короткий ролик, на котором сначала продемонстрировала свою естественную красоту, представ без грамма косметики.

И в том же ролике Цыбульская показала невероятные перевоплощения с помощью макияжа и как ее может изменить мейкап.

В видео под свою песню "Сарабанда" Цыбульская сначала предстает без макияжа, а затем демонстрирует, как с помощью макияжа ее перевоплощает звездный визажист Егор Андрюшин.

Оля Цыбульская ошеломила, как ее изменил макияж

Оля Цыбульская ошеломила, как ее изменил макияж

В ролике Цыбульская позирует в ярко-красном платье, с красными волосами и в красном берете. У певицы ярко подчеркнуты глаза сиреневыми тенями, а губы – нюдовой помадой.

Поклонники исполнительницы остались в восторге от ее дерзкого образа:

  • Нереально красивая!
  • Макияж классный. Особенно меня очаровали глаза. Обожаю, когда они такие
  • Шикарные перевоплощения – мастер молодец!
  • Цибулька превратилась в Перчинку

Напомним, ранее Оля Цыбульская рассказала о дружбе с Виталием Козловским, который сейчас несет службу в рядах ВСУ.

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация