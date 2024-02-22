Оля Цыбульская ошеломила своим видом до и после макияжа

Украинская певица Оля Цыбульская часто откровенна со своими поклонниками. А на этот раз исполнительница показала фанам, как она выглядит без макияжа.

На странице в Instagram звезда разместила короткий ролик, на котором сначала продемонстрировала свою естественную красоту, представ без грамма косметики.

И в том же ролике Цыбульская показала невероятные перевоплощения с помощью макияжа и как ее может изменить мейкап.

В видео под свою песню "Сарабанда" Цыбульская сначала предстает без макияжа, а затем демонстрирует, как с помощью макияжа ее перевоплощает звездный визажист Егор Андрюшин.

Оля Цыбульская ошеломила, как ее изменил макияж

В ролике Цыбульская позирует в ярко-красном платье, с красными волосами и в красном берете. У певицы ярко подчеркнуты глаза сиреневыми тенями, а губы – нюдовой помадой.

Поклонники исполнительницы остались в восторге от ее дерзкого образа:

Нереально красивая!

Макияж классный. Особенно меня очаровали глаза. Обожаю, когда они такие

Шикарные перевоплощения – мастер молодец!

Цибулька превратилась в Перчинку

Напомним, ранее Оля Цыбульская рассказала о дружбе с Виталием Козловским, который сейчас несет службу в рядах ВСУ.

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