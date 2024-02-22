Оля Цыбульская ошеломила своим видом до и после макияжа

Артистка продемонстрировала естественную красоту.
Украинская певица Оля Цыбульская часто откровенна со своими поклонниками. А на этот раз исполнительница показала фанам, как она выглядит без макияжа.
На странице в Instagram звезда разместила короткий ролик, на котором сначала продемонстрировала свою естественную красоту, представ без грамма косметики.
И в том же ролике Цыбульская показала невероятные перевоплощения с помощью макияжа и как ее может изменить мейкап.
В видео под свою песню "Сарабанда" Цыбульская сначала предстает без макияжа, а затем демонстрирует, как с помощью макияжа ее перевоплощает звездный визажист Егор Андрюшин.
В ролике Цыбульская позирует в ярко-красном платье, с красными волосами и в красном берете. У певицы ярко подчеркнуты глаза сиреневыми тенями, а губы – нюдовой помадой.
Поклонники исполнительницы остались в восторге от ее дерзкого образа:
- Нереально красивая!
- Макияж классный. Особенно меня очаровали глаза. Обожаю, когда они такие
- Шикарные перевоплощения – мастер молодец!
- Цибулька превратилась в Перчинку
Напомним, ранее Оля Цыбульская рассказала о дружбе с Виталием Козловским, который сейчас несет службу в рядах ВСУ.
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