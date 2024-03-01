Оля Цыбульская остро отреагировала на отношения Остапчука и высказалась о его 23-летней избраннице

Украинская певица Оля Цыбульская иронически отреагировала на нынешние отношения шоумена Владимира Остапчука с его женой Екатериной Полтавской.

Так, знаменитость в рубрике "Нашего радио", которая по словам ведущего Андрея Чорновола, призвана провоцировать на обиды в шоу-бизнесе, намекнула, что отношения шоумена очень часто меняются. В результате, она не смогла вспомнить имя новой третьей жены Владимира. Однако отметила, что Екатерина Полтавская красивая и наивная.

"У него так часто меняется кто-то в гареме, что я не успеваю. Какая-то молодая красивая наивная девочка", - ответила Цыбульская.

Владимир Остапчук с супругой / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Также артистка высказалась о певице Камалии и пакистанском миллиардере Захура Мохаммаде, которые расстались. По словам звезды, "жаба в Камалии не живет", а вот такого мужчину, как у нее был, она бы не хотела иметь, потому что "не потянет его".

Напомним, недавно украинская певица Оля Цыбульская подробно рассказала об отношениях с родителями ее мужа, который остается непубличным. А также поделилась собственной формулой здорового общения со свекрами.

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