Оля Цыбульская откровенно призналась, имела ли роман с девушкой: "Она встречала меня с работы"

Украинская певица Оля Цыбульская поделилась интересными историями из своей личной жизни.

В частности, исполнительница честно призналась, были ли у нее когда-то отношения с женщинами. Разговорилась артистка в проекте "Чат дівчат". Цыбульская вспомнила, как в студенческие годы за ней ухаживала девушка, которая училась с ней в одном университете и была немного старше артистки:

"Я еще была студенткой. Почему-то эта девочка довольно агрессивно вела себя. То есть это не были такие ухаживания парней, когда они боятся написать. Она встречала меня с работы, она писала мне много сообщений. Она говорила, что если я не приду на встречу, то она меня все равно найдет. Немножко даже преследовала", – рассказала певица.

Оля Цыбульская / Фото: instagram.com/cybulskaya

Наконец, чтобы расставить все точки над "і" Цыбульская встретилась со своей поклонницей:

"Мы поговорили, мы встретились. Я объяснила, что у нас ничего не может получиться. Мы не нравимся друг другу", – коротко поделилась Оля.

Также певица призналась, что ей иногда пишут священники:

"Во взрослой жизни меня облепили мужчины. Мне батюшки, кстати, пишут в директ, священники. Когда ты 30+ девочка, тебе пишут парни, для которых ты милфа, которым там 18, они такие: "Вы очень секси". Мне очень приятно. Или святые отцы пишут. У меня есть два святых отца, которые постоянно меня поздравляют со всеми религиозными праздниками, присылают мне картинки, цветочки, фото своего сада, или восход солнца. Я это очень ценю и меня это греет", – прокомментировала исполнительница.

Напомним, недавно Оля Цыбульская, которая уже 9 лет замужем за предпринимателем и экс-депутатом Радивиловского городского совета Сергеем Грисюком, показала редкие фото с мужем.

Читайте также: