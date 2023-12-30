Оля Цыбульская откровенно призналась, общается ли со своей экс-пиарщицей, которая работает с Лободой

Украинская певица Оля Цыбульская ответила, поддерживает ли она связь со своей бывшей пиарщицей Маргаритой Гасин, которая пошла работать в команду к скандальной Светлане Лободе.

Отметим, Оля вместе с Маргаритой сотрудничали с 2018 года. В марте 2023 года они разорвали рабочие отношения. В свою очередь Гасин во время полномасштабного вторжения стала пиарщицей Светланы Лободы. К тому же экс-пиарщица уверяла, что они с Цыбульской остались друзьями и даже посвящала ей публикации в фотоблоге.

Оля Цыбульская / Фото: instagram.com/cybulskaya

И вот украинская певица прокомментировала ситуацию. По словам артистки, никакой дружбы не сохранилось. Больше подробностей она отказалась предоставлять.

"О бывших или хорошо, или ничего, как о покойном. Я не готова комментировать. У нас были очень близкие дружеские отношения. Не сохранились они такими, как были, к сожалению. Здесь нечего сказать", - рассказала звезда в программе Алины Доротюк.

Оля Цыбульская

К тому же, Цыбульская призналась, что за скандальными интервью Лободы она не следит. Артистке безразлична певица, которая пытается усидеть на двух стульях.

Напомним, недавно другая украинская певица Мишель Андраде, которая раньше была подопечной Потапа, честно ответила, общается ли с рэпером после его скандальных выходок.

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