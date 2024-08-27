Оля Цыбульская ответила, как решилось уголовное дело, открытое на ее брата: "Нет законов"

Украинская певица Оля Цыбульская прокомментировала уголовное дело, открытое на ее брата Сергея в начале полномасштабного вторжения.

Так, еще в начале войны Сергей начал активно помогать украинскому войску. Поскольку он владелец автосалона бывших в употреблении авто, его помощь была сконцентрирована на обеспечении бойцов средствами передвижения. Впрочем, тогда из-за устаревших законов Украины у правоохранительных органов возникли вопросы. После нескольких лет, по словам Оли, дело никак не продвинулось, но она уверена, что в будущем все закончится хорошо.

"Это так и тянется. Это тогда все люди рванули помогать. И тогда, и до сих пор нет регулируемого законодательства, как это нужно делать. У нас до сих пор непонятные схемы, нет законов, которые все это регулируют. Поэтому Украина в процессе эволюции, создание себя как нового государства. Думаю, что это все будет выяснено", — рассказала Оля в программе "Ранок у великому місті".

Оля Цыбульская с родителями и братом / Фото: instagram.com/s.tsybulskyy

Также певица поделилась, что сейчас ее 36-летний брат заинтересовался спортом и занимается боксом. Более того, у Сергея уже состоялся первый серьезный поединок с профессиональным боксером.

"Он тренировался и занимался несколько месяцев. Его заметили организаторы профессиональной лиги и предложили поучаствовать в поединке. Это было очень серьезно, у него в соседнем углу стоял настоящий профессионал, у которого большой опыт. Я горжусь им и его выдержкой", — добавила артистка.

Брат Оли Цыбульской / Фото: instagram.com/s.tsybulskyy

Брат Оли Цыбульской на ринге / Фото: instagram.com/s.tsybulskyy

Напомним, недавно режиссер Квентин Тарантино обвинил актера Алека Болдвина в уголовном преступлении. В частности, назвал его виновным в убийстве украинки на съемочной площадке и объяснил почему.

Читайте также: