Оля Цыбульская ответила на слухи о разводе с мужем после более чем 20 лет брака

Украинская певица Оля Цыбульская раскрыла правду о своих отношениях с мужем Сергеем.

Дело в том, что звезда мало афиширует подробностей о личной жизни. К тому же, она не показывает своего возлюбленного и не выходит с ним на публику. Поэтому в результате поклонники время от времени обеспокоены, все ли хорошо в семейной жизни исполнительницы.

На этот раз Оля не промолчала и объяснила свое поведение. В фотоблоге она призналась, что ничего не рассказывает только по одной простой причине. Артистка говорит, что "не делает из личной жизни шоу-бизнес". В то же время, свое мнение певица сопроводила редким семейным снимком. На изображении она позирует в объятиях мужа. Правда, лица Сергея не видно, ведь в этот момент он спрятался за звезду. А спереди стоит их сын Нестор.

Оля Цыбульская с семьей / Фото: instagram.com/cybulskaya

Отметим, супруги вместе уже более 20 лет. Но только в 2021 году Оля впервые показала своего избранника-бизнесмена Сергея, от которого родила сына. К тому же исполнительнице регулярно приписывали роман с коллегой по сцене Дзидзьо. Впрочем, это конечно же оказалось ложью.

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