Категория
Гламур
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Оля Цыбульская поддержала Виталия Козловского, у которого Игорь Кондратюк забирает военную зарплату

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
1161
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Оля Цыбульская поддержала Виталия Козловского, у которого Игорь Кондратюк забирает военную зарплату

Фото: instagram.com/cybulskaya

Артистка приняла сторону коллеги.

Певица Оля Цыбульская поддержала своего коллегу Виталия Козловского, который сейчас служит в рядах ВСУ.

На днях между артистом и его экспродюсером Игорем Кондратюком снова разгорелся настоящий скандал, продолжающийся уже много лет. Козловский заявил о том, что шоумен забирает его военную зарплату в качестве компенсации долга за авторское право.

Цыбульская стала на сторону своего друга и в своих Instagram-stories возмутилась тем, что Кондратюк так поступил по отношению к мобилизованному певцу.

"Виталия, я и поддерживаю тебя! Спасибо за службу! Твои поступки говорят за себя. Очень больно", — написала певица.

© instagram.com/cybulskaya
Фото: instagram.com/cybulskaya

Напомним, что на днях Виталий Козловский рассказал, что почти вся его военная зарплата списывается в пользу бывшего продюсера, а также в госбюджет на погашение штрафа. Как поделился певец, Кондратюка просили временно прекратить выплаты во время службы в ВСУ, но он отказался.

Тем временем продюсер ответил на упреки со стороны артиста и обвинил его во лжи. По словам Кондратюка, он действует по закону и получает только 1/5 его зарплаты.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
1161
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация