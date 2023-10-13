Оля Цыбульская поддержала Виталия Козловского, у которого Игорь Кондратюк забирает военную зарплату

Певица Оля Цыбульская поддержала своего коллегу Виталия Козловского, который сейчас служит в рядах ВСУ.

На днях между артистом и его экспродюсером Игорем Кондратюком снова разгорелся настоящий скандал, продолжающийся уже много лет. Козловский заявил о том, что шоумен забирает его военную зарплату в качестве компенсации долга за авторское право.

Цыбульская стала на сторону своего друга и в своих Instagram-stories возмутилась тем, что Кондратюк так поступил по отношению к мобилизованному певцу.

"Виталия, я и поддерживаю тебя! Спасибо за службу! Твои поступки говорят за себя. Очень больно", — написала певица.

Фото: instagram.com/cybulskaya

Напомним, что на днях Виталий Козловский рассказал, что почти вся его военная зарплата списывается в пользу бывшего продюсера, а также в госбюджет на погашение штрафа. Как поделился певец, Кондратюка просили временно прекратить выплаты во время службы в ВСУ, но он отказался.

Тем временем продюсер ответил на упреки со стороны артиста и обвинил его во лжи. По словам Кондратюка, он действует по закону и получает только 1/5 его зарплаты.

Читайте также: