Оля Цыбульская показала, как выглядела через три месяца после родов: "Хотелось быть худой"

Оля Цыбульская показала, как выглядела через три месяца после родов: "Хотелось быть худой"

Артистка поделилась фото, сделанным почти семь лет назад.

Украинская певица Оля Цыбульская устроила со своими фанатами мини-игру.

Так, в сторис юзеры писали ей даты, а она в ответ публиковала фото или видео с того дня. Один из пользователей поинтересовался, что происходило в жизни исполнительницы 8 марта в 2015 году. Как оказалось, в этот день звезда устроила первый фотосет после родов. Цыбульская разместила один из снимков и показала, как выглядела через три месяца после рождения сына Нестора.

Оля Цыбульская / instagram.com/cybulskaya

В кадре знаменитость соблазнительно позировала в черном облегающем платье с сеточкой в зоне декольте. Как призналась артистка, тогда ей очень хотелось быть стройной.

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