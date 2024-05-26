Оля Цыбульская показала редкие фото с мужем и как начинался их роман

Украинская певица Оля Цыбульская поздравила поклонников с Днем Киева, который отмечается 26 мая.

В своем фотоблоге исполнительница рассказала о своем первом знакомстве со столицей. В частности, как поездки в киевском метро научили ее, что "за свое место под солнцем нужно потолкаться". Кроме того, Оля поделилась, что встретила в несокрушимом городе своего мужа, вышла за него замуж и впоследствии родила сына Нестора. Так, артистка показала редкие архивные фото из тех периодов.

Оля Цыбульская с семьей / Фото: instagram.com/cybulskaya

Оля Цыбульская с семьей / Фото: instagram.com/cybulskaya

Оля Цыбульская с семьей / Фото: instagram.com/cybulskaya

К тому же во время развития карьеры столица познакомила певицу с Виталием Козловским. На изображении Оля позирует с артистом, у которого в свое время были длинные волосы.

Оля Цыбульская и Виталий Козловский / Фото: instagram.com/cybulskaya

Также звезда вспомнила свои студенческие годы, которые тоже прошли в столичном вузе, и первые успехи.

Оля Цыбульская / Фото: instagram.com/cybulskaya

Оля Цыбульская / Фото: instagram.com/cybulskaya

"Мы с тобой навсегда. Спасибо, что научил, принял и как настоящий мужчина радуешься моим успехам", - нежно обратилась к Киеву Цыбульская.

Оля Цыбульская / Фото: instagram.com/cybulskaya

К слову, Лилия Ребрик, Ирина Билык, Надя Дорофеева и многие другие звезды уже также поздравили киевлян с праздником. И признались, что особенного им дала столица.

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