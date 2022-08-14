Оля Цыбульская показала своего младшего брата – фото

Украинская певица Оля Цыбульская показала своего младшего брата.
В своем фотоблоге артистка опубликовала снимки с 34-летним Сергеем.
Родные люди приехали к бабушке, чтобы поздравить ее с днем рождения. Цыбульские сделали селфи с именинницей.
"Бабушка, с днем рождения", — написала она.
Заметим, что на днях Владимир Бебешко показал своего старшего брата – известного певца. Продюсер поделился снимком с Левком Дурком.
Напомним, Оля Цыбульская засветила своего мужа, когда была с ним на свидании. Артистка похвасталась проведенным романтическим вечером с любимым.
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