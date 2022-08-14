Оля Цыбульская показала своего младшего брата – фото

В своем фотоблоге артистка опубликовала снимки с 34-летним Сергеем.

Родные люди приехали к бабушке, чтобы поздравить ее с днем рождения. Цыбульские сделали селфи с именинницей.

Оля Цыбульская с братом и бабушкой / Фото: instagram.com/cybulskaya

"Бабушка, с днем рождения", — написала она.

Заметим, что на днях Владимир Бебешко показал своего старшего брата – известного певца. Продюсер поделился снимком с Левком Дурком.

Напомним, Оля Цыбульская засветила своего мужа, когда была с ним на свидании. Артистка похвасталась проведенным романтическим вечером с любимым.

Читайте также: