Оля Цыбульская показала своего подросшего 10-летнего сына и публично обратилась к нему

В семье украинской певицы Оле Цыбульской праздник.

Сегодня, 6 января, сын звезды Нестор отмечает первый юбилей. По случаю 10-летия мальчика Оля посвятила ему пост, где адресовала имениннику множество теплых слов. В трогательном видео она показала, как быстро подрос ее сын. А также рассказала, чему за последний год он научился.

"С Днем Рождения, сыночек. Тебе сегодня 10. "Первые две цифры в жизни" – как ты говоришь. Ты в этом году столько всего научился! Стал на лыжи, на серфинг, паркур, фортепиано, рисование, плавание, увидел Америку, готовил, катался на роликах, учился, программировал, читал…", — поздравила Нестора певица.

Оля Цыбульская показала, как изменился ее сын за последний год

Кроме того, она поделилась с именинником одной мудростью – время не нужно останавливать, а наполнять его счастливыми моментами. Ибо именно их ничто никогда не сможет забрать.

"Ты в этом году заметил, как быстро проходит время и просил меня остановить его. Ты знаешь, я тоже боялась времени. Боялась, что оно летит, а я не успеваю. Расскажу тебе секрет. Есть вещи, на которые время не влияет. Время не может забрать у нас счастливые моменты, которые остаются с нами на всю жизнь. С Днем рождения, лучший в мире сын", — восхитила артистка.

Напомним, недавно Оля Цыбульская шокировала признанием, как у нее пытались угнать машину. Певица раскрыла мошеннические схемы.

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