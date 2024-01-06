Оля Цыбульская показала заметно подросшего сына и поздравила его с 9-летием

Украинская певица Оля Цыбульская рассказала, что сегодня, 6 января, день рождения отмечает ее сын Нестор.

Мальчику исполнилось 9 лет. По этому случаю звездная мама поделилась редким фото с сыном и ошеломила, как он подрос. Вместе с тем Цыбульская адресовала своему ребенку теплые поздравительные слова:

"С днем рождения, сыночек. Ты снова повзрослел и искренне начал удивляться, как быстро летит время. Не бойся жизненных скоростей. Время медленное, когда не интересно, или когда очень чего-то ждешь. И быстро летит, когда счастлив, среди классных людей и занимаешься тем, что любишь.Не спеши взрослеть.Наслаждайся детством, мы изо всех сил его оберегаем.Тебе уже 9! Ты так искренне радуешься своему празднику. Не теряй, пожалуйста, никогда эту радость от рождения. Ибо из любви и уважения к себе рождаются все победы в жизни. Крепко держи мир за бороду и щекочи до смеха. Мы тебя обожаем. Ты моя сладкая булка, пирожок, сосулька и сладулька. P.S. Маякни, когда тебе надоест мое сю-сю-сю", — написала звездная мама.

Сын Оли Цыбульской / Фото: instagram.com/cybulskaya

Также Цыбульская заинтриговала подарком своему сыну. Артистка рассказала, что в честь дня рождения Нестора сбылась мечта мальчика, которую он ждал в течение трех лет. Впрочем, что именно это за сюрприз, исполнительница не уточнила.

Сын Оли Цыбульской / Фото: instagram.com/cybulskaya

Вполне возможно, что семья отправилась в зимние Карпаты, ведь праздничное фото с сыном Цыбульская опубликовала на фоне заснеженных пейзажей. И вполне возможно, что таким образом звездная мама воплотила в жизнь мечту своего ребенка о зимних каникулах.

Напомним, ранее Оля Цыбульская рассекретила необычное место, в котором встретила Новый год.

Читайте также: