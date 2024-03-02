Оля Цыбульская показалась с мужем и своими родителями на дне рождения племянницы

Украинская певица Оля Цыбульская порадовала поклонников семейными кадрами.

Так, знаменитость в своем фотоблоге рассказала, что ее крестница и племянница Иванка празднует два года. По этому случаю вся семья собралась в квартире брата Сергея и подарила девочке подарки. Он вместе с супругой организовали праздничный ужин. В частности, на одном из кадров засветился и муж Оли, Сергей, который вместе со всеми поздравлял именинницу. В это время рядом с ними стоят родители певицы.

Муж Оли Цыбульской / Фото: instagram.com/cybulskaya

Мама Оли Цыбульской / Фото: instagram.com/cybulskaya

Оля Цыбульская с племянницей / Фото: instagram.com/cybulskaya

"У нас в семье сегодня (2 марта – прим. ред.) настоящий праздник. Нашей Иванке два года", - написала на кадрах звезда.

Также Цыбульская сняла своего брата Сергея с женой и дочерью и бокалами в руках. А потом показала, как племянница с папой задувала свечу на торте. Так, знаменитость наделала фото с именинницей. И запостила снимок, где ее сын держит на руках двухлетнюю Иванку, которая в тот момент капризничала.

Брат Оли Цыбульской с семьей / Фото: instagram.com/cybulskaya

Брат Оли Цыбульской с дочерью / Фото: instagram.com/cybulskaya

Оля Цыбульская с племянницей / Фото: instagram.com/cybulskaya

Сын Оли Цыбульской с двоюродной сестрой / Фото: instagram.com/cybulskaya

Также артистка показала, как ее подросший 9-летний сын Нестор ехал на день рождения с бабушкой и дедушкой в машине с шариками.

Родители Оли Цыбульской с внуком / Фото: instagram.com/cybulskaya

Недавно украинская певица Оля Цыбульская иронически высказалась о браке шоумена Владимира Остапчука с его 23-летней женой Екатериной Полтавской.

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