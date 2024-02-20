Оля Цыбульская показалась с рыжими волосами и шокировала кардинально новым образом

Артистка показала свое "до" и "после" перевоплощения.

Украинская певица Ольга Цыбульская поэкспериментировала с образом и показала результат.

Так, исполнительница в своем фотоблоге показалась вместе со звездным визажистом, блогером Егором Андрюшиным. Артистка кардинально измененила прическу и сделала яркий макияж. Так, сначала в кадре Оля появляется без капли косметики и со своим натуральным цветом волос.

Оля Цыбульская / Фото: instagram.com/cybulskaya

Вскоре знаменитость появляется в парике насыщенного рыжего цвета и с макияжем. Визажист сделал акцент на глазах Цыбульской и добавил фиолетовые тени. А дополнили образ звезды яркое платье и берет цвет с ее новым оттенком волос.

Оля Цыбульская / Фото: instagram.com/cybulskaya

Оля Цыбульская / Фото: instagram.com/cybulskaya

Оля Цыбульская / Фото: instagram.com/cybulskaya

Также певица поинтересовалась у своих подписчиков, подходит ли ей новый кардинально отличный от предыдущего образ. В ответ ошеломленные фаны восторженно засыпали певицу комплиментами:

С ума сойти! Вау! Это неожиданно. Вы – волшебник. Оли очень подходит

Непревзойденные перевоплощения. Всегда увлекаюсь образами

Цыбульская превратилась в Перчинку

Красивый и яркий образ! Супер!

Напомним, недавно певица Оля Полякова также удивляла фанатов своими перевоплощениями. Так, звезда в новом клипе сменила шесть образов и даже предстала в виде Фредди Меркьюри.

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