Оля Цыбульская показалась с рыжими волосами и шокировала кардинально новым образом

Артистка показала свое "до" и "после" перевоплощения.
Украинская певица Ольга Цыбульская поэкспериментировала с образом и показала результат.
Так, исполнительница в своем фотоблоге показалась вместе со звездным визажистом, блогером Егором Андрюшиным. Артистка кардинально измененила прическу и сделала яркий макияж. Так, сначала в кадре Оля появляется без капли косметики и со своим натуральным цветом волос.
Вскоре знаменитость появляется в парике насыщенного рыжего цвета и с макияжем. Визажист сделал акцент на глазах Цыбульской и добавил фиолетовые тени. А дополнили образ звезды яркое платье и берет цвет с ее новым оттенком волос.
Также певица поинтересовалась у своих подписчиков, подходит ли ей новый кардинально отличный от предыдущего образ. В ответ ошеломленные фаны восторженно засыпали певицу комплиментами:
- С ума сойти! Вау! Это неожиданно. Вы – волшебник. Оли очень подходит
- Непревзойденные перевоплощения. Всегда увлекаюсь образами
- Цыбульская превратилась в Перчинку
- Красивый и яркий образ! Супер!
Напомним, недавно певица Оля Полякова также удивляла фанатов своими перевоплощениями. Так, звезда в новом клипе сменила шесть образов и даже предстала в виде Фредди Меркьюри.
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