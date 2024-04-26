Оля Цыбульская попала в ДТП и обратилась к украинцам – фото

Украинская певица Оля Цыбульская попала в аварию.

Об этом в своем фотоблоге сообщила сама звезда. Она опубликовала фото с поврежденной машиной и с юмором отметила: "Какая-то грязная машина. Кажется, надо помыть". В конце концов Цыбульская рассказала об аварии и показалась возле полицейской машины. Как оказалось, причиной ДТП стало столкновение автомобиля певицы с металлическим парковочным барьером. К счастью, все закончилось без пострадавших.

"Виновата я, потому что на своей машине наехала на эту металлическую хр*нь. Это уже второй раз такая ситуация, когда я с высоты машины просто не вижу этот парковочный металлический п*с*н", - рассказала Оля.

Оля Цыбульская попала в ДТП / Фото: instagram.com/cybulskaya

Оля Цыбульская попала в ДТП / Фото: instagram.com/cybulskaya

Кроме того, артистка призвала сограждан быть неравнодушными к другим. Ведь, по ее словам, этого неприятного инцидента могло и не случится, если бы прохожие на улице, понимавшие, что столкновения не избежать, помогли ей простым советом.

"Однажды была история, когда уборщица, наблюдавшая из окна, потом вышла и говорит: "Ой, я смотрела, мне было интересно, вы наедете или нет". А на этот раз это был мужчина, который стоял курил на лестнице дома, который видел, что я еду прямо на эту хр*нь, не замечая ее, не крикнул мне, не махнул рукой. Ответственность моя, но неужели нам так п*ф*г просто сказать слово. Давайте будем помогать друг другу, это очень важно. И особенно в такие трудные времена", - призвала артистка.

Оля Цыбульская / Фото: instagram.com/cybulskaya

Напомним, недавно блогерша Даша Квиткова, которая была виновна в масштабном киевском ДТП, призналась, каким был окончательный приговор суда и отняли ли у нее права.

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