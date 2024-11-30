Оля Цыбульская призналась, как после мобилизации членов команды будут проходить ее концерты

Артистка призналась, изменятся ли ее шоу.
Украинская певица Оля Цыбульская после вручения повесток некоторым из ее музыкального коллектива объяснила, как это повлияет на ее концертную деятельность.
Исполнительница успокоила своих фанатов и сказала, что не будет прекращать гастролировать. Сейчас она активно меняет свой состав команды. В частности, вместо мобилизованного барабанщика Оля ищет барабанщицу, которая его заменит.
"Эти концерты нужны людям. Поэтому я ищу барабанщицу, девушку", — рассказала Оля в программе "Неймовірна правда про зірок".
Отметим, несколько недель назад Оля Цыбульская взволновала поклонников новостью о мобилизации ее членов команды. Так, нескольким мужчинам призывного возраста из ее музыкального коллектива вручили повестки прямо на въезде в Ровенскую область. Об этом звезда сообщала в сторис. Вскоре в ТЦК также прокомментировали свои действия. В результате оказалось, что двое из мужчин нарушили украинское законодательство. Один из них уклонялся от обновления военно-учетных данных, а другой – пренебрег обязательным пребыванием на учете в ТЦК.
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