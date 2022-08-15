Оля Цыбульская призналась, сколько средств удалось собрать на ее благотворительном концерте

Вчера, 14 августа, украинская певица Оля Цыбульская выступила на благотворительном концерте.
Исполнительница Оля Цыбульская борется на культурном фронте.
Вчера, 14 августа, артистка дала благотворительный концерт. Во время мероприятия средства собирали на реанимобиле. Денег удалось собрать немало, а именно – 30 тысяч долларов.
Но это не единственное, что на благотворительном концерте смогла получить Оля. Исполнительница зарядилась от зрителей теплом и надеждой. В такие трудные времена для Украины Цыбульская понимает, что нужно петь для людей, ведь это поднимает дух.
"Вчера на благотворительном концерте собрали 30 тысяч долларов на реанимобиле и тонну вашего тепла на надежду. Потому что жить хочется, верить, любить, петь. Сильно!" – поделилась Оля.
В комментариях подписчики исполнительницы поблагодарили ее, что продолжает заниматься она пением. Они отметили, что Оля дарит им огонек в сердце, а также надежду.
Напомним, вскоре и у Златы Огневич состоится благотворительный концерт. Исполнительница будет собирать деньги для бойцов полка "Азов".
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